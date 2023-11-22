Сплит акций «Транснефти» пройдет в феврале

К 11:42 мск акции «Транснефти» стоили 145 300 ₽ По сравнению с ценой на момент закрытия основной торговой сессии днем ранее они подешевели на 0,31%. Индекс Мосбиржи составил 3230,89 пункта (+0,39%), нефтегазовый индекс — 9047,16 п. (+0,16%). С начала года котировки компании выросли на 65,96%, бенчмарки — на 49,99% и 59,96% соответственно.

В Мосбирже пояснили, что ограничения по кодам расчетов уже начали действовать. С 22 ноября 2023 г. по 6 февраля 2024 г. допустимыми являются все коды, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 6 февраля. Последним торговым днем в стакане Т+1 будет 5 февраля.

Следующее ограничение введут 7 февраля. В этот день допустимыми будут только два кода расчета — Т0 и Z0. На 8 февраля допустимых кодов расчетов нет, а с 9 февраля все ограничения прекратят действовать.

Совет директоров «Транснефти» в сентябре рекомендовал акционерам одобрить сплит акций в соотношении 100:1. Через месяц член совета директоров Кирилл Дмитриев заявил, что идею дробления бумаг поддержало государство. 15 ноября сплит одобрил крупнейший акционер компании — Росимущество.

Всего у компании около 5,7 млн обыкновенных и 1,6 млн привилегированных акций. В результате сплита их количество увеличится до 569,4 млн и 155,4 млн бумаг соответственно. Стоимость «префов» после дробления может измениться до 1453 ₽ «Обычек» нет в обращении на фондовом рынке.