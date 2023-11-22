Совфед одобрил возврат выплат по демпферу нефтяникам

С сентября демпфер был скорректирован, в результате выплаты сократились на 50%. Из-за роста биржевых цен на топливо было решено вернуть прежний коэффициент. Таким образом, с 1 октября 2023 года будет введен коэффициент 1 вместо 0,5.

Кроме того, поправки устанавливают механизм расчета цен на нефть российской марки Urals при определении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагается рассчитывать цену на нефть на основе среднего арифметического цены при поставках в порты северо-запада и юга России, увеличивая ее на цену перевозки по морю до роттердамских и средиземноморских портов. Стоимость перевозки рассчитывается в порядке, установленном ФАС , она должна быть минимум $2 за баррель.