Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на ближайшие три года

Доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Что касается дефицита, то в 2024 году он составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024−2026 годы 17 ноября. По прогнозу, объем ВВП в 2024-м и 2025 году составит в денежном выражении 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей. Также ожидается, что уровень инфляции в 2025—2027 годах будет колебаться в диапазоне 4−4,5%.