Правительство России ожидает 1 трлн рублей инвестиций в модернизацию НПЗ

«С 2021 г. применяется механизм инвестиционных соглашений. Уже заключено 21 такое соглашение между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. Запланирован ввод в эксплуатацию и реконструкция 50 технологических установок по выпуску топлива. Ожидаем инвестиции в отрасль до 2028 г. около 1 трлн руб.», — сказал Новак.

Новые мощности способствуют росту производства бензина на 4 млн т в год, дизеля — на 30 млн т.

Механизм инвестсоглашений о создании новых и модернизации имеющихся мощностей распространяется и на предприятия нефтегазохимии. Планируется, что до 2027 г. объем инвестиций в нефтегазохимию достигнет 800 млрд руб.

«Уже заключено пять инвестиционных соглашений. Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию составит к 2030 г. около 3−3,5 трлн руб.», — сказал Новак.

21 ноября вице-премьер заявил, что Россия добудет по итогам 2023 г. 527 млн т нефти. В прошлом году было 535 млн т. Добыча газа сократится на 30 млрд куб. м. в годовом выражении. Как пояснил Новак, это связано с тем, что в первом полугодии 2022 г. еще действовал «Северный поток». Объемы будут компенсированы увеличением поставок в Китай по «Силе Сибири». Добыча СПГ увеличится до 33 млн т в текущем году и продолжит расти в 2024 г. благодаря запуску первой линии «Арктик СПГ — 2».