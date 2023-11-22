Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще, — сказал он. — Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит».

Отвечая на вопрос, чем объясняется резкое падение курса рубля в этом году после укрепления в 2022 году, Орешкин пояснил, что в России возобновился внутренний спрос. «Если посмотреть на последние данные по третьему кварталу, то оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%», — отметил Орешкин. По его словам, в сентябре такой показатель составил 12,2%, а инвестиции во втором квартале достигли 12,6%.

"Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию, — сказал он.

Орешкин добавил, что одновременно в этом году цены на нефть и газ оказались ниже, чем были в 2022-м. Помощник президента РФ уточнил, что на этом фоне курс рубля скорректировался.

Орешкин отметил, что был определенный «перелет» курса. Он связал это явление с погашением части внешних долгов экспортерами, необходимостью увеличения финансирования покупателей российской продукции за рубежом, а также с уходом иностранных компаний с российского рынка и выкупом их долей российскими инвесторами.

«Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля, — подчеркнул помощник президента. — Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению».