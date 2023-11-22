Новые акции на рынке и другие события

Старт торгов акциями ЕвроТранса

Бумаги начали торговаться после IPO. В первый день котировки просели на 10,8% от цены размещения в 250 ₽ Оборот составил около 300 млн руб. Общий объем привлеченных средств в рамках IPO 13,5 млрд руб. Сегодня повышенная волатильность и объемы торгов в бумагах могут сохраниться.

Еще одна новая акция

В среду начнут обращаться акции Группы компаний Южуралзолото. Тикер на Мосбирже: UGLD. Компания является шестой по объемам добычи золота в стране и имеет двузначный потенциал роста производства на горизонте 5 лет. Пик инвестиций пройден в 2023 г., так что новые проекты увеличат прибыль. Долговая нагрузка умеренная и снизится при падении капзатрат.

Корпоративные события

Татнефть: Совет директоров рекомендовал дивиденды 35,17 ₽ (5,6%). С учетом уже ранее выплаченных дивидендов и итоговых за весь 2023 г., общая дивдоходность Татнефти может приблизиться к 15%. Акции остаются в числе фаворитов сектора.

Ростелеком: Акционеры утвердили дивиденды 5,446 ₽ Ожидаемо. Дивдоходность 6,6% по обыкновенным акциям и 7% по привилегированным.

ЦИАН (МСФО за III квартал): Выручка увеличилась на 44%, скорректированная EBITDA на 98%, а чистая прибыль выросла в 2,1 раза. Инвесторы отреагировали негативно, бумаги на Мосбирже упали на 4,2%.

TCS Group: Компания сегодня опубликует отчет по МСФО за III квартал. Прогноз аналитиков БКС Мир инвестиций по чистой прибыли: 19 млрд руб. Ожидания по бумагам положительные.

Авангард: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр банка. Выплаты составляют 57 ₽ на акцию с доходностью 4,8%.

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