Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии

Bittrex была основана Уильямом Шихарой в 2014 году. Проблемы у компании начались весной нынешнего года, когда претензии к ней предъявили американские регуляторы. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила компании и господину Шихаре обвинения в торговле ценными бумагами под видом криптоактивов, что запрещено американским законодательством. Уже в конце апреля биржа прекратила деятельность в США. А в мае подала заявление о банкротстве своего американского подразделения. В августе компания достигла соглашения с SEC, в рамках которого обязалась выплатить властям США $24 млн. При этом тогда компания утверждала, что Bittrex Global продолжит работать за пределами США в обычном режиме.