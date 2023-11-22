18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Чистая прибыль TCS Group в III квартале выросла до 23,6 млрд руб. по МСФО

TCS Group (владелец Тинькофф-банка) в III квартале 2023 года заработала 23,6 млрд руб. по МСФО, следует из (.pdf) отчета, опубликованного на сайте компании. Кредитный портфель группы достиг за отчетный период 887,7 млрд, увеличившись на 46,4% с начала года.

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Источник: Reuters

В сообщении TCS Group говорится, что прибыль компании в III квартале по сравнению с предыдущим увеличилась на 15,7%, а год к году — почти в четыре раза. За январь-сентябрь чистая прибыль группы составила 60,2 млрд руб., что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из отчета.

Чистый процентный доход TCS Group в III квартале 2023 года составил 61,8 млрд руб. На резервы за отчетный период было потрачено 13,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход компании составил 18,9 млрд. Портфель депозитов группы в июле-сентябре превысил 1,38 трлн руб., что на 6% больше, чем во II квартале и на 16% больше, чем в начале года.

В ноябре в TCS Group обновился совет директоров, сократившийся до трех человек. Для принятия решений при этом достаточно кворума в два директора. Юристы называют меры «страховочными и подготовительными» для основного акционера TCS Group холдинга «Интеррос» Владимира Потанина перед запланированной перерегистрацией группы из юрисдикции Кипра. «Интерросу» принадлежит 35,08% группы. Еще 65% акций компании находятся в свободном обращении.

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Эрдни Кагалтынов.

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