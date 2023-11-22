Чистая прибыль TCS Group в III квартале выросла до 23,6 млрд руб. по МСФО

В сообщении TCS Group говорится, что прибыль компании в III квартале по сравнению с предыдущим увеличилась на 15,7%, а год к году — почти в четыре раза. За январь-сентябрь чистая прибыль группы составила 60,2 млрд руб., что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из отчета.

Чистый процентный доход TCS Group в III квартале 2023 года составил 61,8 млрд руб. На резервы за отчетный период было потрачено 13,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход компании составил 18,9 млрд. Портфель депозитов группы в июле-сентябре превысил 1,38 трлн руб., что на 6% больше, чем во II квартале и на 16% больше, чем в начале года.

В ноябре в TCS Group обновился совет директоров, сократившийся до трех человек. Для принятия решений при этом достаточно кворума в два директора. Юристы называют меры «страховочными и подготовительными» для основного акционера TCS Group холдинга «Интеррос» Владимира Потанина перед запланированной перерегистрацией группы из юрисдикции Кипра. «Интерросу» принадлежит 35,08% группы. Еще 65% акций компании находятся в свободном обращении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259572&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.