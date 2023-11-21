Совет директоров TCS Group наделили правом на обратный выкуп акций

Акционеры TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», предоставили совету директоров полномочия по выкупу обыкновенных акций или долей участия в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки компании. Об этом говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.

«Совету директоров были предоставлены полномочия выкупать обыкновенные акции или доли участия в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, в максимальном размере (10% от подписного капитала), разрешенном законодательством Кипра», — говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры снизили минимальное число директоров для принятия решений с четырех до двух. Ранее в ноябре совет директоров TCS Group возглавил бывший руководитель Mastercard в России Алексей Малиновский. На внеочередном собрании акционеров, добавили в компании, в состав совета были переизбраны Дэниел Вулф, Малиновский и Татьяна Кузнецова.

Наделение совета директоров полномочиями по выкупу акций не означает, что программа обратного выкупа акций будет запущена, отмечали ранее аналитики «БКС мир инвестиций». Но это упростит запуск процедуры, если компания примет такое решение. При этом вероятность, что buyback может быть запущен, растет.