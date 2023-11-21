Слабость нефти и сильный рубль вновь испытают рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, китайский рынок растёт в надеждах на стимулы, что позитивно для российских акций. С другой стороны, прогнозы по прочим экономикам пока не отличаются оптимизмом на фоне постоянных заявлений представителей центральных банков, что высокие ставки это на долго. Нефть не смогла продолжить рост, так как ожидания ужесточения политики ОПЕК+ входят в конфликт с прогнозами реального спроса. На этом фоне российскому рынку будет сложно показать рост. К тому же рубль продолжает укрепляться и готов взять уровень в 88,0 за доллар.

Российский рынок закрыл торги понедельника нейтрально. Укрепление рубля не позволило Индексу МосБиржи расти, а позитивные корпоративные новости и дорожающая нефть не дали развиться снижению. «Совкомфлот» опубликовал неплохой отчёт. OZON строит планы смены юрисдикции. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,389 млрд руб.

По итогам торгов 20 ноября Индекс МосБиржи — 3207,36 п. (+0,03%), а Индекс РТС — 1142,51 п. (+1,82%).

Лидеры роста:

1 AGRO-гдр 1 559,8 6,33% 23:49:58.

2 OZON-адр 2 853 3,52% 23:49:58.

3 iПозитив 2 112,8 2,36% 23:49:26.

4 МКПАО «ВК» 628,8 2,28% 23:49:52.

5 Polymetal 540 2,06% 23:49:41.

Лидеры снижения:

1 ПИК ао 696,7 −1,46% 23:49:51.

2 СевСт-ао 1 332,4 −1,38% 23:49:57.

3 НЛМК ао 187,78 −1,33% 23:49:20.

4 GLTR-гдр 637 −0,99% 23:49:40.

5 Сургнфгз-п 58,47 −0,9% 23:49:51.

4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 6 закрыли торги в плюсе. Наибольший рост показал сектор потребления (+1,76%). Самое сильное снижение было в металлах и добыче (+0,69%).

Главной идеей дня был рубль. В первые часы его динамика оказалась весьма вялой, но затем началось активное укрепление. Доллар снижался до 88,135, евро до 96,285, а юань до 12,263 ₽ Главное, что пройден очередной уровень, который отмечали некоторые аналитики.

После взятия отметки 88,5 открывается путь к 85,0 ₽, или даже 82,0−83,0 за доллар. Некоторые агрессивные прогнозы пророчат это движение до конца текущего месяца. Впрочем, условия укрепления рубля остаются прежними: обязательная продажа валюты экспортёрами, ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%, подготовка к налоговым платежам и отсутствие существенного спроса со стороны уходящего из РФ иностранного бизнеса. В диапазоне 80,0−85,0 можно уже ожидать смягчения условий продажи валютной выручки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сектор нефти и газа закрыл день небольшим снижением. Однако мы отметим, что акции «НОВАТЭК» (NVTK) прервали полосу снижения. На прошлой неделе бумаги компании подверглись распродажам на новостях о планах США запретить своим союзникам покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2». В аутсайдерах сектора бумаги «Сургутнефтегаз» (SNGS), которые традиционно негативно реагируют на укрепление рубля. Впрочем, компанию им в группе аутсайдеров составили «ЛУКОЙЛ» (LKOH), «Роснефть» (ROSN) и «Татнефть» (TATN). Бумаги нефтяников игнорировали дорожающую нефть, так как крепкий рубль нивелирует данное преимущество.

Нефтяные трейдеры пока не рискуют закладываться на дополнительные меры ОПЕК+

Нефть дешевела на торгах во вторник. Повышение котировок днём ранее не получило продолжение. Одной из идей текущей недели является возможная реакция ОПЕК+ на слабость цен на нефть в последние недели. Ряд инвестиционных банков предполагает, что участники соглашения расширят ограничения на производство. Однако полной уверенности в этом нет. При этом прогнозы спроса пока не улучшаются. В США ждут снижения потребления нефти по итогам года на 300 тыс. баррелей в сутки при рекордном объёме добычи.

Ещё одним испытанием для нефти станут отчёты по запасам в США. Предварительные итоги опроса Reuters говорят о том, что аналитики ждут увеличение запасов нефти и бензина, а по дистиллятам предполагается снижение.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent — $81,95 (-0,45%),

WTI — $77,53 (-0,04%),

Золото — $1994,70 (+0,73%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».