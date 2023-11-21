Сбербанк впервые выдал кредит под залог цифровых финансовых активов

В ноябре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал «Ведомостям» о намерении обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом или через операторов обмена. По его сведениям, такая работа уже ведется, первые ее результаты могут появиться в первой половине 2024 г. Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас, сказал Аксаков.