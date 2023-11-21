Сбербанк впервые выдал кредит под залог цифровых финансовых активов

В «Сбере» отметили, что новая процедура кредитования с использованием ЦФА помогает усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента. Заемные средства под залог ЦФА получила группа компаний «Дацик» — владелец торгового центра «Омега» в Тольятти.
«Цель пробной выдачи кредита: исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации», — сказано в сообщении банка.
В ноябре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал «Ведомостям» о намерении обязать операторов ЦФА интегрироваться друг с другом или через операторов обмена. По его сведениям, такая работа уже ведется, первые ее результаты могут появиться в первой половине 2024 г. Законодательные меры подтолкнут рынок к более свободному обращению ЦФА в разных информационных системах, а не только в той, где они выпущены, как это происходит сейчас, сказал Аксаков.
В августе «Ведомости» писали, что «Сбер» стал первой кредитной организацией, выдавшей заем через ЦФА под реальный имущественный залог. Эмитентом первой такой сделки тогда стал производитель профессиональных моющих средств и автохимии «ТД Граcc». Объем выданного кредита составил 100 млн руб. Замглавы правления «Сбера» Анатолий Попов отмечал, что ожидает новых таких сделок и распространения практики выдачи кредитов через ЦФА.