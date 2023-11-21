«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию. Всего на выплату направлено свыше 19 млрд рублей, сообщила компания.

«Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме: по привилегированным акциям типа А в размере 5,4465 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля на одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО “Ростелеком” составляет 19 022 244 793,43 рубля», — говорится в сообщении.

Лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год, будут определены по состоянию на 1 декабря 2023 года, отметила компания.

Согласно дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В начале ноября первый вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин сообщал, что «Ростелеком» планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику.