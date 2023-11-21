Налог по прибыли считают. Какие вклады должны облагаться сбором

Отдавать 13% от доходов по вкладам придется с суммы, которая рассчитывается по формуле «максимальная ключевая ставка, умноженная на 1 млн руб.» Таким образом, сейчас не будут облагаться налогом полученные проценты в сумме менее 150 тыс. руб.

Перечислить платежи налоговикам нужно до 1 декабря 2024-го, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов:

"150 тыс. руб. за весь год — это такая отсечка. Если вы заработаете на всех вкладах во всех банках больше, соответственно, заплатите налог с этой разницы. Если нет, то ничего не платите. До конца года остается меньше двух месяцев. Кто-то из удачливых вкладчиков, положив под эти максимальные 15% деньги, теоретически в целом может заработать 150 тыс. руб. только с суммы не менее 6 млн руб. Если до этого он вообще не имел вкладов и сейчас решился на это в связи с высокими ставками, то только если прибыль от депозита превысит 150 тыс. руб., он заплатит 13%.

Чтобы упереться в необлагаемые 150 тыс. за целый год, человек, у которого постоянно были какие-то вклады, должен учесть количество дней, которое на них лежали деньги, сумму и ставку.

Понятно, что все индивидуально, но можно усреднить и примерно прикинуть, сколько это. В течение года ставка менялась, в основном росла, но в среднем она была всего около 9%, не 15%, как сегодня. При ставке 9% по вкладу у вас должно было храниться там не менее 1,7 млн руб. с учетом того, что средства постоянно там находились. Начиная с этой суммы вы теоретически можете подпасть под обложение налогом, но опять же с превышения. То есть вы наберете эти необлагаемые 150 тыс. руб. за целый год, только если у вас 1,7 млн руб. раскидано по разным банкам и вкладам, картам и так далее".

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале ноября допустила, что до нового года регулятор может еще раз увеличить ключевую ставку, но в таком случае в 2024-м будет снижать ее по мере уменьшения инфляции. Очередное заседание ЦБ по этому вопросу намечено на 15 декабря. Если ставка еще вырастет, то увеличится и необлагаемая сумма налога на проценты по вкладам, правда, банки будут самостоятельно подавать сведения по депозитам, а налоговая затем рассчитает необходимый платеж, говорит эксперт по налогообложению Наталья Кордюкова:

«Иностранная валюта пересчитывается, и мы берем рублевый эквивалент. Надо изначально заметить, что для самого физического лица расчет не имеет значения. То есть нужно перепроверить налоговую, если мы говорим непосредственно про этот налог, потому что его считает налоговый орган. А уплачивается он по уведомлению, которое получит физическое лицо. То есть налоговая за нас все считает и присылает. Что касается возможного повышения ключевой ставки, ничего исключать нельзя, год у нас еще не кончился. Центральный банк достаточно активен с изменением этого показателя. В таком случае мы берем максимальную ставку, если она продержится на первое число месяца — у нас в кодексе есть вот такая странная закорючка, мы должны ее учитывать. Это значение мы умножаем на 1 млн. Если будет 17%, то сумма получится 170 тыс. руб. Если 20%, то 200 тыс. руб. То есть повышение ставки выгодно для плательщика».

Агентство по страхованию вкладов в начале августа сообщало, что средний размер депозита у физлица в первом полугодии текущего года составил 310 тыс. руб. При этом, по данным АСВ, у подавляющего большинства держателей (98%) были открыты вклады на сумму ниже страховки агентства, а это 1,4 млн.

Владимир Расулов