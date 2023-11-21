IPO ЕвроТранс и другие новости компаний

Сегодня на Московской бирже начнутся торги акциями новой компании после их первичного размещения. Тикер EUTR. Цена в рамках IPO установлена на уровне 250 ₽ Изначально планировалось привлечь до 26,5 млрд руб.

ЕвроТранс — это один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона.

Другие корпоративные события

∙ Совкомфлот (МСФО за III квартал): Представлены неплохие результаты, чистая прибыль на акцию за квартал составила 9 ₽ В суме за 9 месяцев заработано уже 27 ₽ на акцию. При этом компания намерена придерживаться дивидендной политики по выплате 50% прибыли акционерам. Совокупная дивдоходность по промежуточным и итоговым выплатам может быть выше 14% по текущим ценам.

∙ Астра (МСФО за III квартал). Динамика ключевых показателей за 9 месяцев остается уверенной, но если рассматривать цифры только III квартала, то они не выглядят сильными. Впрочем, для Астры характерна выраженная сезонность, основные результаты приходятся на IV квартал. Следующий финансовый отчет будет гораздо более важным.

∙ Софтлайн: Крупнейший акционер провел сделку по передаче 4,2% акций компании в пользу крупного институционального инвестора ООО «Аталайя». Акции выросли на 7%.

∙ ЦИАН: Сегодня компания планирует опубликовать финансовый результаты по МСФО за III квартал.

∙ ВУШ Холдинг: Сегодня состоится собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения рекомендации по дивидендам в 10,258 ₽ (4,5%).

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