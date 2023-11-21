Банковский «караван» свое отсидел. Вынесен приговор по уголовному делу фиктивных вкладчиков

Оглашения приговора практически все подсудимые, успевшие побывать во время следствия и суда кто под реальным, а кто под домашним арестом, ожидали, находясь уже под запретом определенных действий. И лишь двое фигурантов — Сергей Конкин и Сергей Грибакин, которым прокурор во время прений запросил наибольшие сроки — по шесть лет (остальным от пяти до пяти с половиной лет), дожидались своей участи под стражей.

Впрочем, итог оказался одинаковым для всех. Судья Таганского суда Москвы Альбина Тимакова, признав всех подсудимых виновными в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначила им наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

А поскольку эти сроки они уже отбыли кто в СИЗО, кто под домашним арестом, то сразу же после оглашения приговора всех фигурантов отпустили по домам.

До вступления приговора в законную силу все они по решению суда, включая находившихся под стражей Конкина и Грибакина, будут находиться под подпиской о невыезде.

Очевидно, что вынесенное решение осужденные вряд ли станут обжаловать. Прокуратура, по данным «Ъ», может подать апелляционное представление, изучив мотивировочную часть судебного решения.

Как уже рассказывал «Ъ», предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая и Сергей Конкин, по версии следствия, намеревались похитить у АСВ более полумиллиарда рублей. Их они рассчитывали получить после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), где привлеченные организаторами соучастники открыли несколько сотен фиктивных вкладов.

Под свой контроль ТГБ обвиняемые и их подельники получили в феврале—марте 2017 года, когда стало очевидно, что у банка вот-вот отзовут лицензию. Несмотря на то что в это время в кредитном учреждении регулятор уже ввел запрет на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, члены организованной группы специально для этого открыли в Москве два новых дополнительных офиса ТГБ.

8 и 9 марта 2017 года, то есть за четыре дня до краха банка (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб.), собранные организаторами едва ли не по всей стране соучастники, которых в финансовых кругах называют «караваном», оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб.

При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб., то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. Всем участникам «каравана» было обещано вознаграждение в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб.

Махинации со вкладами были выявлены временной администрацией. В полученном от бывшего топ-менеджмента ТГБ банковском досье никакой информации по вкладам на 627 млн руб., якобы открытым в ТГБ за несколько дней до отзыва у него лицензии, не оказалось, как, впрочем, и самих денег в кассе банка. В итоге АСВ всем попавшим под подозрение 530 фиктивным вкладчикам в выплатах отказало, а Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.

При этом посадки избежал и его первый фигурант Сергей Федерякин, занимавшийся, по данным СКР, оформлением документации по фиктивным вкладам. Он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, и в августе прошлого года Таганский суд приговорил его к трем годам условно.

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