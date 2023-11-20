Зарубежные криптобиржи начали помогать банкротить россиян

Иностранные криптобиржи начали сотрудничать с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки, например, сообщают им о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже делятся их номерами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгения Акимова.

Сотрудничать с российским правосудием готовы дубайская биржа Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io и OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах.

В Сбербанке долго не могли подступиться к взысканию альтернативных активов, в том числе криптовалют, отметил Акимов. Все известные случаи ее взыскания происходили в рамках оперативных мероприятий по уголовным делам, когда правоохранители находили девайс (смартфон, ноутбук) и оттуда узнавали о наличии «крипты» у человека, отметил Акимов. «Мы подумали: почему бы просто не спросить у криптобиржи», — рассказал он.

Акимов не видит препятствий разрешить арбитражному управляющему продать криптовалюту на бирже за фиатные деньги по аналогии с реализацией имущества за рубежом для целей банкротства. Он не уточнил, удалось ли Сбербанку хотя бы раз взыскать криптовалюту при банкротстве. Представитель банка не ответил на запрос «Ведомостей».

В ВТБ отметили, что взыскание криптовалют, в которых хранят средства все больше заемщиков, затруднено, потому что не регламентирован ее правовой статус. По мнению госбанка, в стране должна быть оперативно создана процедура взыскания криптовалюты и чем быстрее она появится, тем шире будут возможности участников рынка.

На практике в делах о банкротстве уже встречаются случаи продажи криптовалют напрямую покупателям, знает старший партнер Emet Law Firm Эдуард Давыдов. По общему правилу имущество должника реализуется с электронных торгов, но если рыночная стоимость имущества меньше 500 000 рублей, то арбитражный управляющий может заключить договор напрямую с покупателем криптовалюты или продать ее через криптобиржи, рассказывает юрист.

Эффективность взыскания криптовалюты зависит от способа ее хранения, считает старший юрист фирмы Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов: физический холодный кошелек (например, когда криптовалюта хранится на флешке) можно просто изъять, а горячий кошелек постоянно подключен к интернету, поэтому владелец может онлайн перевести активы третьим лицам, затруднив взыскание.