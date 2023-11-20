Стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%

На семью из четырех человек праздничные угощения обойдутся примерно в 5,5 тыс. рублей, тогда как год назад можно было уложиться в сумму меньше 5 тыс. рублей, оценивает заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов. Обычно стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты «Оливье», «Селедка под шубой», горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. Также многие делают сырные и колбасные нарезки. Кроме того, многие семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты, конфеты, а также соки.

Топ-3 подорожавших за год продуктов — это мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (почти 25%). Так, мандарины стоили год назад 181,6 рубля за кг, а сейчас — 244,6 рубля за кг. Почти весь объем этого фрукта к нам импортируется, поясняла ранее генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Традиционно в сравнении с летним периодом к зиме мандарины снижаются в цене на 20−25%. Но в этом году вряд ли такая динамика возможна. Впрочем, если не будет резкого обвала курса рубля, дорожать мандарины к Новому году уже вряд ли станут, прогнозировала эксперт.

Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца. Подешевели картофель, майонез и сливочное масло.

Курица выросла в цене со 181,6 до 229,7 рубля за кг, яйца — с 78,2 до 90 рублей за десяток. Основные причины их роста стоимости — дефицит сотрудников, повышенный спрос и непростая ситуация с гриппом птиц, рассказывали ранее представители отрасли. Правда, власти уже предприняли ряд мер, чтобы сдержать цены, в том числе планируется запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и куриных яиц, а также обнулить пошлины на ввоз в страну до 160 тыс. тонн импортной курицы. Кроме того, есть договоренность с крупнейшими птицеводческими компаниями об увеличении производства.

А вот красная икра с ноября прошлого года подорожала всего на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб. за кг.

Но есть и продукты, которые за год немного подешевели. Так, картофель снизился в цене с 30 до 27,8 рубля за кг. Также за год снизились цены на майонез — с 280,2 рубля до 276,9 рубля за кг и сливочное масло — с 839,4 до 835,2 рубля за кг.