Ставки на рыночную ипотеку без учета скидок превысили 17%

В Сбере ставка по ипотеке составляют 18,7% без учета скидок, выяснили «Известия». До этого банк сообщал, что увеличил процент на 1,4 п.п. до 15,6% годовых, но это цифры с учетом льгот от кредитной организации. Например, клиент может получить две скидки по 1 п.п., если он получает зарплату в Сбере и если он купит пакет услуг «Домклик Плюс», а также страхование жизни и здоровья.

ВТБ и «Открытие» (входит в группу ВТБ) подняли ставки по ипотеке на вторичку на 2,4 п.п., установив минимальные 16,5% и 16,8% соответственно, рассказали представители банков.

В Газпромбанке минимальный годовой процент по кредиту на готовое жилье составляет 16,2%. Но такие условия распространяются только на зарплатных клиентов и в случае оформления страховки жизни и здоровья, а без этого ее базовый уровень равен 19−19,5%, указано на сайте организации.

В Совкомбанке годовой процент сейчас составляет 17,49%, однако к нему прибавляется еще 0,5 п.п., если клиент не участвует в акции «Выгодная ипотека с Халвой». В кредитной организации «Известиям» сообщили об увеличении с 15 ноября базовой ставки по рыночным ипотечным программам на 1,59 п.п.

Также на 1,6 п.п. до 15,8% повысили ставку на жилищные кредиты в банке «Дом.рф». На аналогичный шаг пошли в УБРиР (на 1,8 п.п.) и Абсолют банке (на 1,7 п.п.).

Проценты по займам также подняли Альфа-банк (на 1,1 п.п.), ПСБ (на 2 п.п.) и Ак-Барс банк (на 2,5 п.п.), сообщил источник «Известий», близкий к банковскому рынку. Теперь они стартуют от 16,59%, 16,3% и 16,5% соответственно.