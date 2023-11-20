Ситибанк заработал за 9 месяцев 11,5 млрд рублей
За третий квартал чистая прибыль банка по РСБУ составила 4,8 млрд рублей.
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За третий квартал чистая прибыль банка по РСБУ составила 4,8 млрд рублей.
Ситибанк, «дочка» американского Citi в России, за три квартала 2023 года заработал 11,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. За третий квартал чистая прибыль составила 4,8 млрд рублей. Банк не приводит показатели 2022 года для сравнения.
Чистые процентные доходы банка за январь-сентябрь 2023 года составили 16,9 млрд рублей. Расходы на резервы по кредитам за этот период достигли 1,6 млрд рублей. Комиссионные доходы — 3 млрд рублей. Операционные расходы — 19,6 млрд рублей.
Citigroup заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года. В августе 2022 года Citi объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Позже группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все услуги и сервисы в России для корпоративных клиентов в России к концу первого квартала 2023 года. После этого операционная деятельность Citi в России будет включать только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании, говорилось в отчетности группы.