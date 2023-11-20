Ситибанк заработал за 9 месяцев 11,5 млрд рублей

Citigroup заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года. В августе 2022 года Citi объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Позже группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все услуги и сервисы в России для корпоративных клиентов в России к концу первого квартала 2023 года. После этого операционная деятельность Citi в России будет включать только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании, говорилось в отчетности группы.