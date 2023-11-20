Правительство поддержало штрафы за непродажу валютной выручки

Авторам законопроекта рекомендовали прописать предельный размер штрафа. Сейчас он предложен в документе на уровне 40−50 тыс. руб. для должностных лиц и в размере от ¾ до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, для юрлиц.

Группе депутатов и сенаторов также нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Как отмечает правительства, авторы также неверно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров. Законопроектом предполагается, что штрафовать можно будет за нарушения, начиная с 11 октября, когда был издан указ президента о продаже валютной выручки. Как пишет правительство, установление административной ответственности задним числом противоречит Конституции.

Решение было согласовано с Минюстом, Минэком и Минфином. Министерство финансов сообщило «Ведомостям», что документ поддержали, потому что он устанавливает ответственность за нарушения указа президента.

Указ президента о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке носит закрытый характер. Перечень организаций не раскрывается, однако, по данным «Ъ», в него попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60%.