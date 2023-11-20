Повесить залог: в Банке России предупредили об опасностях лжеломбардов

Банк России заявил о выявлении нелегальных компаний, которые маскируются под ломбарды. Под видом оказания услуг по хранению имущества россиян они на самом деле выдают займы под его залог. Такие организации не включены в государственный реестр ломбардов, не соблюдают требования закона и неподнадзорны регулятору, что создает риски нарушения прав потребителей. Подробности о том, как устроен бизнес лжеломбардов и чем опасна для потребителей их работа, читайте в материале «Известий».

Теневой бизнес

По данным Банка России, заявившего о выявлении лжеломбардов в стране, нелегалы, работающие в таких организациях, подменяют договоры займа договорами хранения. В результате проценты по таким договорам могут существенно превышать те значения, которые установлены для легальных участников рынка. При этом имущество потребителей, переданное нелегалам, не подлежит страхованию, что является обязательным требованием для ломбардов.

Кроме того, как отметили в Банке России, в случае со лжеломбардами нет гарантии, что их клиентам выплатят деньги при реализации вещи. В случае же с легальными ломбардами они обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя — если сумма, вырученная при реализации вещи, превышает сумму ее оценки.

— На сегодняшний день Банком России выявляются отдельные случаи использования этой противоправной схемы, — рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. — Опасность схемы в том, что потребителей вводят в заблуждение — клиенты таких организаций уверены, что они занимают деньги в ломбарде, и не смотрят на форму договора.

Как отметили в пресс-службе, для информирования потребителей о новых нелегальных схемах вроде деятельности лжеломбардов Банк России вносит сведения о них в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также публикует в открытом доступе информацию о выявлении новых схем. Также по каждому выявленному нелегалу информация направляется в правоохранительные органы. Такие компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной.

В сетях лжеломбардов

Как говорит в беседе с «Известиями» судебный юрист и руководитель школы для юристов «Сам в суд» Любава Трофимова, сегодня деятельность ломбардов в стране регулируется Банком России, который ведет соответствующий государственный реестр. Эта информация является открытой, ее можно скачать на сайте регулятора и проверить ломбард на предмет законности его работы. По состоянию на 14 ноября 2023 года в реестре значится 1892 ломбарда по всей стране.

По словам Трофимовой, ломбарды выдают займы под залог ценных вещей и ювелирных изделий — такие правоотношения подпадают под Федеральный закон (ФЗ) от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах». Клиенты ломбардов являются потребителями и защищены в рамках закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300−1 «О защите прав потребителей».

— Только в таких организациях имущество и права клиентов защищены законом, — отмечает адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий. — Также легальные ломбарды заключают с клиентами договор займа в форме залогового билета.

Что касается лжеломбардов, то они под видом договоров займа заключают договоры хранения вещей. Легальный ломбард может продать имущество через месяц после окончания договора займа, при этом сумма, превышающая долг, должна быть выплачена клиенту. Однако, как говорит Владислав Шурховецкий, нелегальные ломбарды могут не обращать внимания на сроки.

Кроме того, в случае невозврата займа дорогая вещь обычно уходит в собственность такого лжеломбарда, а остаток от ее продажи сверх суммы займа не возвращается из-за слишком высоких процентов по договору хранения. По словам Шурховецкого, такие проценты могут существенно превышать те, что установлены для легальных участников рынка.

В свою очередь, Любава Трофимова отмечает, что человек, заключивший договор с лжеломбардом, не защищен юридически: он не является потребителем в порядке закона о защите прав потребителей, а его имущество не застраховано. Дело в том, что имущество, передаваемое по договору хранения (схема лжеломбардов), не подлежит страхованию, в то время как для ломбардов страхование является обязательным требованием к ним.

Обратная сторона

Благодаря схеме со лжеломбардами мошенники получают необоснованную выгоду, в то время как потребители рискуют потерять значительные суммы, а также свое имущество, подчеркивает Владислав Шурховецкий. Именно поэтому деятельность таких подпольных ломбардов пресекается Банком России. Однако, как говорит в беседе с «Известиями» ведущий юрист «Европейской юридической службы» (ЕЮС) Юрий Телегин, сообщение о лжеломбардах от Банка России — это лишь выражение позиции регулятора о наличии неких признаков нелегальной деятельности.

— Какой-либо нормативный акт, который устанавливал бы для участников рынка конкретные права и обязанности как последствия внесения в список [компаний с признаками нелегальной деятельности], отсутствует, — говорит специалист.

По словам Телегина, сам регулятор на своем сайте указывает, что компании и проекты с признаками нелегальной деятельности выявляются «с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций». Там же содержится разъяснение о том, что если компания считает свое включение в список необоснованным, она вправе обратиться в Банк России с заявлением об исключении из списка, предоставив сведения и материалы, подтверждающие отсутствие признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, и документы, удостоверяющие полномочия обратившегося лица на представление интересов компании.

Если обратиться к самому списку, говорит специалист, то в нем помимо наименования организации фигурирует адрес предоставления услуг, ИНН, сайт, дата внесения в список и признак, установленный Банком России (например, признак нелегального кредитора). Однако никакой иной информации, которая могла бы объяснить внесение компании в данный список, там не содержится.

— В результате подобной подачи информации практически невозможно сделать вывод о том, что же именно послужило причиной внесения любой конкретной организации в подобный перечень, — отмечает Телегин.

Механизмы защиты

По мнению Юрия Телегина, было бы очень полезно, если бы за утверждениями Банка России о том, что у той или иной компании есть признаки нелегальной деятельности, следовали примеры приговоров о мошенничестве. Однако, как говорит эксперт, не исключено, что за включением в черный список компаний не последует даже возбуждение уголовных дел по этим фактам.

— Вероятно, с точки зрения Банка России, подмена договоров займа договорами хранения заключается в том, что изначально у потребителя может возникнуть ошибочное представление о том, что ему предлагаются именно услуги ломбарда, — поясняет собеседник «Известий».

Чтобы не попасть в сети лжеломбардов, Любава Трофимова советует еще до заключения договора проверить, содержатся ли данные о ломбарде в реестре Банка России. Если данных в реестре нет, то заключать договор с такими организациями не стоит — они работают нелегально. Более того — специалист советует сообщать в Банк России о деятельности таких организаций.

Пострадавшим от лжеломбардов Владислав Шурховецкий рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, приложив к подробному письменному заявлению копию договора, а также все известные контакты и реквизиты организации. Ее руководство подлежит привлечению к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

— Если кто-либо считает, что его права ущемлены в результате действий организаций, включенных в черный список Банка России, то способы защиты прав такого потребителя ничем не отличаются от случаев, не имеющих отношения к этому списку, — заключает Юрий Телегин. — Незаконно удержанные суммы необходимо взыскивать, а незаконные условия договора — оспаривать в суде.