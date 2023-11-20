Невыразительное завершение недели

Рынок накануне. В пятницу на рынке наблюдалась неоднородная динамика: индекс МосБиржи повысился на 0,54%, до 3206,34 п., индекс РТС снизился на 0,63%, до 1122,1 п.

В лидерах роста оказались акции Татнефти (TATN 615,5 ₽, +2,23%) в ожидании решения совета директоров компании по дивидендам за девять месяцев с начала 2023 года.

В аутсайдерах — акции Ренессанс Страхование (RENI 97,66 ₽, −3,02%) после сообщения о том, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды. В компании сообщили, что совет директоров может рекомендовать дополнительные дивиденды по результатам 2023 года весной следующего года.

Рубль ослаб к доллару США до 90,0000 ₽ и к евро до 97,8200 ₽

Основные новости и события. Акции «Группы Астра» (ASTR 533,45 ₽, +3,44%) дорожают четыре сессии подряд в преддверии финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2023 года, которые будут обнародованы сегодня.

Global Ports и ФосАгро (PHOR 6791 ₽, +0,03%) заключили пятилетний контракт на перевалку удобрений через терминалы «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в Санкт-Петербурге. Ежегодный объем перевалки составит не менее 3 млн. тонн.

FESCO (FESH 90,21 ₽, −1,37%) сообщает о стабилизации ставок фрахта на Дальнем Востоке и об открытии сервиса по маршруту Китай-Новороссийск в начале 2024 года.

МТС (MTSS 269,05 ₽, −0,74%) завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года.

Котировки российской нефти Urals упали ниже ценового потолка $60/барр. на фоне повышения ставок фрахта из-за новых санкций США в отношении судовладельцев и снижения мировых цен на нефть.

Россия намерена к 2030 году увеличить долю экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 76% по сравнению с 49% в 2022—2023 гг. Кроме того, планируется повысить до 33−35% долю сырья, направляемого на нефтегазохимию.

Страны ЕС в начале отопительного сезона увеличили импорт СПГ на 16% по сравнению с октябрем, несмотря на рекордные запасы. Заполняемость подземных хранилищах газа 6 ноября достигла 99,6%. Европа является одним из ключевых покупателей российского СПГ.

По данным Дом.РФ, продажи жилья в российских новостройках в октябре 2023 года снизились до 74 тысяч квартир, на 17% по сравнению с сентябрем.

Ожидания и торговые идеи.

В понедельник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,24%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,28%. Сегодня Совкомфлот (FLOT 127,28 ₽, +1,06%) публикует результаты за III квартал по МСФО.