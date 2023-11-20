НБКИ сообщило о сокращении выдачи автокредитов в октябре на 4,2%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество выданных в РФ автокредитов в октябре 2023 года составило 79,4 тыс., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в сентябре 2023 года — 82,9 тыс.), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предоставленных автокредитов в октябре 2023 года, напротив, существенно выросло — на 41,6% (в октябре 2022 года — 56,1 тыс.). Такой рост в бюро объясняют радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году.

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в октябре 2023 года было выдано в Москве (5,18 тыс.), Московской области (4,54 тыс.), Санкт-Петербурге (4,04 тыс.), Республике Татарстан (3,82 тыс.) и в Краснодарском крае (3,48 тыс.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем в октябре 2023 года выдача автокредитов больше всего сократилась в Омской области (-14,1%), Красноярском крае (-11,3%), Свердловской области (-8,3%), Чувашской Республике (-8,1%) и в Ростовской области (-7,4%).

Вместе с тем несколько регионов из топ-30, напротив, продемонстрировали рост выдачи автокредитов в октябре, в том числе, Тульская (+14,4%), Белгородская (+5,4%), Саратовская (+3,7%) и Тюменская области (+2,1%), а также Удмуртская Республика (+1,8%). В Москве количество выданных автокредитов в октябре снизилось на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, возросло на 0,6%

«Выдача автокредитов снижается третий месяц подряд после непрерывного роста в первой половине текущего года. Вероятнее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования. В целом по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются прежде всего тем заемщикам, чей персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.