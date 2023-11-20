Минфин выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2032 годах

Как отмечает Минфин, средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 г. (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 г. (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 3,6 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям — Национальным расчетным депозитарием (НРД).

9 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И». С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.

Свои выплаты владельцы еврооблигаций 3-й группы смогут получить в течение 90 дней в российских рублях по курсу ЦБ на момент фактической выплаты средств. По истечении этого срока, начиная с даты очередного платежа по еврооблигациям, выплаты со счета «И» будут производиться в соответствующей иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям.

22 мая 2023 г. Путин подписал указ, по которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. Дополнительно выпускать бумаги можно неограниченное количество раз, при этом параметры новых бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, доходу, графику купонных выплат и номиналу. Если держатели евробондов не приобрели бумаги в течение срока их размещения, то исполнение обязательств осуществляется российскими юрлицами путем передачи денежных средств в порядке, определенном советом директоров Банка России.

До этого, в мае 2022 г., Минфин США решил не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны в долларах. «Управление по контролю за иностранными активами минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С, срок действия которой истекает 25 мая», — говорилось в сообщении минфина США. В ответ российский Минфин заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через НРД.

До принятия указа президента от 9 сентября 2023 г. № 665 действовал другой указ Путина от 22.06.2022 г. № 394 (на данный момент утратил силу). Первая выплата купонного дохода в рублях по нему состоялась в тот же день — 22 июня. Согласно прошлогоднему документу, обязательства страны по госдолгу считались выполненными, если были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогли открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов стали держатели госдолга.

Тогда, после первой выплаты обязательств по еврооблигациям, министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями российских еврооблигаций будут производиться по схеме, аналогичной оплате поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

Как ранее писали «Ведомости», с начала 2023 г., по данным Мосбиржи, замещающие облигации составляют треть от корпоративных облигаций в стакане, при этом основным источником ликвидности в долговом рынке стали физлица, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме РБК. Доля физлиц на долговом рынке сейчас составляет 66%, добавила она.

На 1 августа объем внешнего объема госдолга России в иностранной валюте составлял 56,2 трлн руб., из которых на госгарантии приходилось 18,4 трлн руб.