Минфин выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2032 годах
Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 гг., сообщили в пресс-службе ведомства.
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Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 гг., сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечает Минфин, средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 г. (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 г. (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 3,6 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям — Национальным расчетным депозитарием (НРД).
9 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И». С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.
22 мая 2023 г. Путин подписал указ, по которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. Дополнительно выпускать бумаги можно неограниченное количество раз, при этом параметры новых бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, доходу, графику купонных выплат и номиналу. Если держатели евробондов не приобрели бумаги в течение срока их размещения, то исполнение обязательств осуществляется российскими юрлицами путем передачи денежных средств в порядке, определенном советом директоров Банка России.
До принятия указа президента от 9 сентября 2023 г. № 665 действовал другой указ Путина от
Тогда, после первой выплаты обязательств по еврооблигациям, министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями российских еврооблигаций будут производиться по схеме, аналогичной оплате поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
Как ранее писали «Ведомости», с начала 2023 г., по данным Мосбиржи, замещающие облигации составляют треть от корпоративных облигаций в стакане, при этом основным источником ликвидности в долговом рынке стали физлица, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме РБК. Доля физлиц на долговом рынке сейчас составляет 66%, добавила она.
На 1 августа объем внешнего объема госдолга России в иностранной валюте составлял 56,2 трлн руб., из которых на госгарантии приходилось 18,4 трлн руб.