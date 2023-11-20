Главные события финансовых рынков 20 — 26 ноября

Макроэкономика

— Инвесторы ждут публикации итогов заседаний ФРС США и ЕЦБ, ноябрьские данные по PMI в Европе.

— Пройдет встреча министров стран ОПЕК+.

События в России

— Квартальные результаты опубликуют компании СТГ (Кармани) (20.11), Совкомфлот (20.11), Мечел.

— Акции Евротранс 21 ноября добавятся в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

События в мире

День Благодарения (выходной в США 23.11) и Черная пятница в США (укороченные торги).

Нефть

На прошлой неделе котировки Brent опустились к $77 за баррель: конфликт на Ближнем Востоке снижает давление на рынок. Но фундаментально рынок остается в дефиците, это подтвердили отчеты МЭА и ОПЕК.

Рубль

На прошлой неделе рубль укрепился к 90 за доллар, хотя в моменте доллар опускался ниже 88,6. Вряд ли российская валюта продолжит столь быстрый рост с текущих уровней. На неделе возможна консолидация на уровнях 89−90.

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