17:24 (мск), источник: ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 21 ноября до 88,5 рубля

Официальный курс евро понизили до 96,6597 рубля.

Наверх
Источник: Freepik

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 21 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 11 копеек, до 96,6597 рубля.

В это же время курс юаня увеличили на 1 копейку, до 12,323 рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Моя должность привлекла повышенное внимание к семье, что мешает нормальной жизни"
Почему Мавзолей Ленина такой формы?
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь