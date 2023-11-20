ЦБ понизил курс доллара на 21 ноября до 88,5 рубля
Официальный курс евро понизили до 96,6597 рубля.
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Официальный курс евро понизили до 96,6597 рубля.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 21 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 11 копеек, до 96,6597 рубля.
В это же время курс юаня увеличили на 1 копейку, до 12,323 рубля.