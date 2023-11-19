18:37 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны потери экономики Украины за 2022 год

Экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году. Об этом сообщается в осеннем прогнозе Еврокомиссии.

Наверх
Источник: Reuters

В текущем году ВВП Украины вырос на 4,1% благодаря хорошему урожаю и иностранной помощи, за год он может составить 4,8%. Кроме того, прогнозируется, что темпы роста экономики достигнут 3,7% в 2024 и 6,1% в 2025 году, основными факторами роста станут госинвестиции и рост частного потребления.

«Впервые мы включили в прогноз Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС», — пояснил еврокомиссар Паоло Джентилони.

По данным ЕК, только страны Евросоюза предоставили Украине помощь на €83 млрд с начала конфликта. Эти средства позволили частично компенсировать экономические потери.

Однако полное восстановление украинской экономики невозможно в условиях продолжающегося конфликта и разрушений инфраструктуры, констатирует Еврокомиссия. Для послевоенного восстановления потребуются колоссальные инвестиции.

До этого Еврокомиссия подготовила проект 12-го пакета санкций против России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле предсказали, какой будет Россия через 10 лет
Журналисту, взявшему интервью у Путина, грозит суд
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь