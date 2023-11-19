Стали известны потери экономики Украины за 2022 год

В текущем году ВВП Украины вырос на 4,1% благодаря хорошему урожаю и иностранной помощи, за год он может составить 4,8%. Кроме того, прогнозируется, что темпы роста экономики достигнут 3,7% в 2024 и 6,1% в 2025 году, основными факторами роста станут госинвестиции и рост частного потребления.

«Впервые мы включили в прогноз Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС», — пояснил еврокомиссар Паоло Джентилони.

По данным ЕК, только страны Евросоюза предоставили Украине помощь на €83 млрд с начала конфликта. Эти средства позволили частично компенсировать экономические потери.

Однако полное восстановление украинской экономики невозможно в условиях продолжающегося конфликта и разрушений инфраструктуры, констатирует Еврокомиссия. Для послевоенного восстановления потребуются колоссальные инвестиции.

До этого Еврокомиссия подготовила проект 12-го пакета санкций против России.