Профицит внешней торговли РФ за 10 месяцев снизился до $104 млрд

При этом профицит счета платежного баланса РФ за 10 месяцев текущего года снизился почти в 3,8 раза, до $53,8 млрд.

«Профицит баланса внешней торговли товарами в октябре 2023 года составил $14,3 млрд, снизившись относительно сентября 2023 года на $1 млрд за счет сокращения экспорта товаров на $2,8 млрд при уменьшении импорта на $1,8 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов за январь — октябрь 2023 года сократился на $22,4 млрд в основном за счет существенного уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем — октябрем 2022 года, указал ЦБ.

Регулятор также пояснил, что внешние обязательства снизились на $5 млрд после их роста в предыдущие два квартала 2023 года. Прирост иностранных активов оценен в $5,2 млрд в октябре 2023 года, что ниже, чем месяцем ранее, главным образом за счет увеличения прочих инвестиций в форме дебиторской задолженности, в том числе по незавершенным внешнеторговым расчетам, отметили в ЦБ.