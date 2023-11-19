«Лукойл нефтохим Бургас» предупредил о риске топливного кризиса в Болгарии

Обеспокоенность предприятия вызвал тот факт, что Болгария с 1 марта 2024 г. планирует отменить исключение из санкций, позволяющее перерабатывать российскую нефть, также власти страны решили отменить квоты на экспорт нефтепродуктов с 1 января 2024 г. Такие меры могут привести к остановке НПЗ, что создаст логистические риски и угрозу топливного кризиса в Болгарии.

Планы болгарских властей стали существенной угрозой для продолжения работы завода. Компания также указала на риск переполнения хранилищ, что вынудит ее остановить производство, это, в свою очередь, может привести к дефициту топлива. Руководство НПЗ призвало власти Болгарии срочно начать переговоры для поиска компромиссных решений.

4 сентября власти Болгарии взяли под оперативный контроль нефтяной терминал Росенец, которым ранее управлял «Лукойл нефтохим Бургас», без выплаты каких-либо компенсаций.

Болгария, закупающая в России около 90% потребляемой нефти, получила право отказаться от нее только к 2024 г. (в качестве исключения из санкций ЕС), заявил в конце мая премьер-министр страны Кирил Петков. В октябре республика вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 г. из-за напряженной ситуации с горючим в стране. Основным российским поставщиком моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл», которой принадлежат нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» и целая сеть заправочных станций.