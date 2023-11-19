Китай поддержал экономический позитив макростатистикой за октябрь

В минувшем месяце рост промышленного производства составил 4,6 процента, что на 0,1 процентный пункт выше по сравнению с сентябрем. В частности, производство солнечных панелей подскочило на 62,8 процента, роботов — на 59,1 процента, микросхем — на 34,5 процента. Индекс предпринимательских ожиданий в этом секторе оказался на уровне 55,6, что сулит его дальнейший рост.

На 0,8 п.п. поднялись темпы развития сферы услуг, которые достигли 7,7 процента в годовом исчислении. Передовиками роста традиционно оказались ресторанный и отельный бизнес: 21,3 процента.

На 7,6 процента в годовом исчислении по итогам октября выросли розничные продажи. Этот показатель оказался на 2,1 процентных пункта выше, чем в сентябре. Особенно быстро развивались рынки ресторанного бизнеса (17,1 процента), автомобилей (11.4 процента), золота и ювелирных изделий (10,4 процента).

Из падения в рост ушла внешняя торговля. Если в сентябре ее объемы просели на 0,7 процента, то в октябре увеличились на 0,9 процента. Позитива удалось достичь за счет роста импорта на 6,4 процента. Традиционно хорошо показала себя торговля с Россией. По итогам 10 месяцев двусторонний товарооборот достиг 196,5 миллиарда долларов с увеличением на 27,7 процента. В том числе, российские поставки в КНР выросли до 106,5 миллиарда долларов. Ранее в интервью CGTN первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков прогнозировал, что по итогам года двусторонний товарооборот достигнет 215 миллиардов долларов.

На 0,1 процента по сравнению с сентябрем выросли инвестиции в основные фонды. В январе-октябре их объем увеличился на 2,9 процента в годовом исчислении. В том числе, капиталовложения в инфраструктуру выросли на 5,9 процента, в производство — на 6,2 процента. Статистику омрачила лишь ситуация в строительном секторе, инвестиции в который просели на 9,3 процента. Действительно, стагнация на рынке недвижимости сохраняется, однако она не привела к лавинообразному падению цен на жилье. Если за 10 месяцев продажи недвижимости по стране сократились на 7,8 процента в физическом исчислении, то в стоимостном — лишь на 4,9 процента. Крупнейшие китайские города даже демонстрируют незначительный рост цен на квартиры.

Положительная статистика за октябрь подтвердила прогнозы экономистов на поступательное развитие экономики КНР в четвертом квартале. По итогам трех кварталов она выросла на 5,2 процента, а в последние месяцы уходящего года темп развития может оказаться еще выше. Неслучайно Международный валютный фонд неделю назад пересмотрел на повышение прогноз роста ВВП КНР на 2023 год с 5 до 5,4 процента.