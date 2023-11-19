Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП еврозоны

«Европейская экономика потеряла импульс в этом году на фоне высокой стоимости жизни, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Хотя и ожидается постепенное восстановление экономической активности в будущем, осенний прогноз Европейской комиссии пересматривает рост ВВП ЕС в сторону понижения», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ЕК.

Прогноз по росту ВВП стран Евросоюза также составляет 0,6%. В ЕК пояснили, что экономика еврозоны после уверенного роста на протяжении большей части 2022 г. сократилась к концу года и практически не выросла за первые три квартала 2023 г. По-прежнему высокая инфляция и ужесточение ДКП нанесли больший ущерб, чем ожидалось, признала ЕК. Последние индикаторы и данные опросов указывают на замедление экономической активности и в IV квартале на фоне возросшей неопределенности.

Вместе с тем экономисты ЕК ожидают постепенного улучшения ситуации. Этому будет способствовать дальнейшее снижение инфляции, стабильно активный рынок труда и продолжающийся несмотря на повышение ставок рост инвестиций. В следующем году ЕК прогнозирует рост ВВП в еврозоне на 1,2%, а в ЕС — на 1,3%. В 2025 г. показатель вырастет на 1,6% и 1,7% соответственно. Инфляция в Еврозоне составит 3,2% и 2,2% в 2024 г. и 2025 г., а в ЕС — 3,5% и 2,4%.

При этом прогноз по росту ВВП России в 2023 г. был улучшен до 2%. Ранее ЕК ожидала снижения российской экономики на 0,9%. России, как говорится в материалах ЕК, удалось перенаправить значительную долю своего экспорта, в частности, в Индию и Китай, но добровольное сокращение добычи нефти и трудности с замещением утраченных европейских рынков газа, как ожидается, продолжат ограничивать восстановление экспорта во второй половине года.