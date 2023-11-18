Турция планирует направлять в Африку муку из российского зерна

По его данным, через Турцию в нуждающиеся страны отправили уже 33 млн т зерна. Поставки спасли мир от продовольственного кризиса, подчеркнул Юмаклы.

«Наш президент упомянул, что Россия будет отправлять зерно в виде муки в нуждающиеся страны Африки. Точно так же мы превратим их в муку с помощью разных механизмов и отправим», — сказал министр.

С инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара выступил президент России Владимир Путин. Зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны. В конце августа Путин заявил, что Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000−50 000 т зерна в ближайшие месяцы.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев 17 ноября сообщил, что первая партия российской пшеницы на безвозмездной основе прибудет в Сомали и Буркина-Фасо в конце ноября — начале декабря, писал ТАСС. По данным министра, из российских портов уже вышли первые два сухогруза с 25 000 т пшеницы каждый.