Турция планирует направлять в Африку муку из российского зерна
Турция направит нуждающимся странам Африки переработанное в муку российское зерно, сообщил в эфире CNN Turk министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
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Турция направит нуждающимся странам Африки переработанное в муку российское зерно, сообщил в эфире CNN Turk министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
По его данным, через Турцию в нуждающиеся страны отправили уже 33 млн т зерна. Поставки спасли мир от продовольственного кризиса, подчеркнул Юмаклы.
С инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара выступил президент России Владимир Путин. Зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны. В конце августа Путин заявил, что Россия бесплатно доставит шести странам Африки по 25 000−50 000 т зерна в ближайшие месяцы.
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев 17 ноября сообщил, что первая партия российской пшеницы на безвозмездной основе прибудет в Сомали и Буркина-Фасо в конце ноября — начале декабря, писал ТАСС. По данным министра, из российских портов уже вышли первые два сухогруза с 25 000 т пшеницы каждый.