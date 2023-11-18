Moody’s повысило до стабильного прогноз рейтинга Италии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Италии на уровне «Baa3», улучшив прогноз страны до стабильного. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

«Агентство Moody’s сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Италии в национальной и иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне Baa3, изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в сообщении.