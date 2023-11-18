02:46 (мск), источник: ТАСС

Moody’s повысило до стабильного прогноз рейтинга Италии

В агентстве отметили, что такое решение связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей республики.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Италии на уровне «Baa3», улучшив прогноз страны до стабильного. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

«Агентство Moody’s сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Италии в национальной и иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне Baa3, изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о повышении прогноза рейтинга связано со стабилизацией перспектив экономических возможностей Италии, а также с положением ее банковского сектора и динамикой государственного долга.

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