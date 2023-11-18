18:39 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» начал отбирать газ из подземных хранилищ

Компания «Газпром» на фоне сезонного понижения температур в России начала выкачивать газ из подземных хранилищ. Об этом сообщило издание «Газпрома» «Газовый форпост».

Наверх
Источник: Reuters

Компрессорные станции начали отбирать газ из Ставропольского подземного хранилища — крупнейшего хранилища «Газпрома». Сообщается, что из хранилища по магистральным газопроводам уже отправили около полумиллиарда кубических метров газа.

Всего к началу сезона отбора газа в подземных хранилищах у «Газпрома» был «оперативный резерв газа» в объеме 72,842 млрд куб. м. Максимальная суточная производительность подземных хранилищ на начало сезона отбора составляет 858,8 млн куб. м газа.

Анастасия Ларина

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков рассказал, как продолжает пользоваться iPhone, несмотря на запрет
Как выглядит российский суперкар Rossa
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь