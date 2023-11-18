«Газпром» начал отбирать газ из подземных хранилищ

Компрессорные станции начали отбирать газ из Ставропольского подземного хранилища — крупнейшего хранилища «Газпрома». Сообщается, что из хранилища по магистральным газопроводам уже отправили около полумиллиарда кубических метров газа.

Всего к началу сезона отбора газа в подземных хранилищах у «Газпрома» был «оперативный резерв газа» в объеме 72,842 млрд куб. м. Максимальная суточная производительность подземных хранилищ на начало сезона отбора составляет 858,8 млн куб. м газа.