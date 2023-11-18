Европа стала закупать больше СПГ с началом отопительного сезона

Закупки топлива выросли на 16 процентов в месячном выражении несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ): 6 ноября их уровень заполненности достиг 99,6 процента.

По мнению старшего аналитика «БКС мир инвестиций» Рональда Смита, Европе по-прежнему не хватает газа. Если зима будет холодной, страны объединения могут столкнуться с нехваткой топлива, поэтому они предпочитают не брать газ из хранилищ, а покупать.

Если морозы будут сильными, ЕС может нарастить объемы импорта до исторического максимума, предположил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. К началу декабря поставки могут увеличиться на 22−24 процента по сравнению с октябрем, до уровня в 12,2−12,4 миллиарда кубометров.

По информации аналитиков Kpler, в октябре объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России оказались максимальными в этом году и достигли уровня в 2,98 миллиона тонн. Прироста удалось добиться во многом за счет роста поставок СПГ в Японию и окончания плановых ремонтных работ на ключевых заводах. Ключевыми покупателями стали Азия и Европа — на их долю пришлось 12,8 и 12,35 миллиона тонн топлива соответственно. Еще 0,5 миллиона тонн РФ отправила в Турцию.