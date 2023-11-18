Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Эксперт отметил, что страна переориентирует логистические цепочки и транспортный комплекс. Он рассказал, что удельный вес российского экспорта на западном направлении в 2021—2022 годах составлял порядка 25−30 процентов от общего объема. Теперь часть этой продукции будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Черного и Азовского моря, а также через сухопутные и водные маршруты коридора Север-Юг.

Новрузов добавил, что следует учитывать вектор движения поставок для традиционных партнеров в Южной Америке и Азии, а также для новых рынков в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Благодаря этому мы прогнозируем восстановление объемов экспорта прежде западного направления уже к 2025 году», — спрогнозировал специалист.

Он заявил, что на южном направлении завершаются работы по усилению транспортной инфраструктуры и увеличению пропускной способности железных дорог и портов. Также ведутся работы по развитию автомобильных перевозок.

В результате этих усилий российский экспорт вырастет до 30 процентов к 2030 году. Транспортная ориентация сместится со стран Евросоюза, ранее занимавших долю в 40 процентов экспорта, в сторону государств Ближнего Востока и центральной Азии, поставки будут осуществляться через Черное море.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков рассказал, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. Он отметил, что сейчас положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.