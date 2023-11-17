Внешний фон не способствует отскоку в российских акциях

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Очередным примером геоэкономического конфликта США стали акции Alibaba, которая вынуждена пересматривать стратегию развития. Нефть пытается скромно расти, но потери неизбежны четвертую неделю подряд. Рубль укрепляется в утренние часы. На этом фоне Индекс МосБиржи может попытаться вернуться к отметке 3200 пунктов, но, похоже, тенденция на снижение всё же может продолжиться.

Российский рынок не смог удержаться от снижения в четверг. Дешевеющая нефть, новые попытки США усилить санкции, крепнущий рубль и неудачные переговоры Китая и США явно разочаровали российских инвесторов. Впрочем, OZON отчитался прекрасно, МТС неплохо, да и «Совкомфлот» расщедрился на дивиденды. Объём сделок на основной секции Московской Биржи был скромным и составил 38,042 млрд руб.

По итогам торгов 16 ноября Индекс МосБиржи — 3189,08 п. (-0,81%), а Индекс РТС — 1129,22 п. (-0,44%).

2 отраслевых индекса российского рынка смогли закрыть торги в плюсе, а 8 закрылись в минусе. Наибольший рост показал транспортный сектор (+1,22%), а наибольшее снижение было в секторе нефти и газа (-1,09%).

Проблемы сектора нефти и газа сформировались из двух объективных факторов. Нефть дешевеет уже четвертую неделю подряд, но при этом рубль смог существенно укрепиться. То есть рублёвые доходы компаний в IV квартале могут оказаться существенно ниже, чем в III квартале. Впрочем, мы предполагали такой сценарий ещё в начале октября. Плюс к этому США наложили санкции на три судоходные компании из ОАЭ, которые подозреваются в транспортировке российской нефти по ценам выше потолка, установленного G7. Вероятно, что данное событие повысит логистические расходы нефтяников и затруднит доставку сырья до клиентов.

По состоянию на 9:10 мск:

WTI — $73,03 (+0,18%),

Brent — $77,51 (+0,12%),

Золото — $1987,00 (-0,02%).

Акции Alibaba обвалили индекс в Гонконге

Азиатские рынки преимущественно снижались. Падение акций Alibaba в Нью-Йорке получило продолжение на торгах в Гонконге. Бумаги компании теряли более 10%. Одной из причин отказа от выделения облачного сервиса в отдельный бизнес стали ограничения США на поставку высокопроизводительных процессоров. Судя по всему, Alibaba будет стремиться использовать локальные возможности. Кроме этого, появились слухи о том, что власти КНР обратились к ряду крупнейших банков с настоятельной просьбой снизить ставки межбанковского кредитования, дабы улучшить общую ситуацию с ликвидностью.

Японский рынок повышался и может завершить в плюсе третью неделю подряд. Прежде всего, японские компании провели достаточно сильный период квартальной отчётности. Иена, которая ослабла до 150 и более за доллар обещает, что в IV квартале экспортёры также смогут показать сильные результаты. Из наиболее ликвидных акций выделим: Mitsubishi UFJ Financial (-0,3%), Tokyo Electron (-0,1%), Toyota Motor (+0,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,1%), Renesas Electronics Corp (+0,8%), Kawasaki Kisen Kaisha (+1,6%).

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 — 33566,53 п. (+0,43%),

Hang Seng — 17437,31 п. (-2,22%),

Shanghai Composite — 3044,01 п. (-0,23%).

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