Турпоток по России увеличился на 16% с начала года

Решетников заявил, что в предстоящем зимнем сезоне ожидается 30 млн турпоездок по России, что на 7% больше, чем за предыдущий зимний сезон. Его заместитель Дмитрий Вахруков добавил, что турпоток по РФ в январе—марте 2024 года может увеличиться на 8% по сравнению с аналогичным периодом текущего года.

В нынешнем году в пик туристического сезона, который длится с мая по сентябрь, расходы россиян на отдых внутри страны выросли почти на треть год к году. На дорогу и гостиницу они потратили на 37% больше, а сопутствующие расходы увеличились на 19%. Причиной этому стал рост цен почти на все услуги. Это, не исключают эксперты, будет сдерживать увеличение объемов внутреннего туризма в следующем году.