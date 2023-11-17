США сообщили об увеличении РФ объема вложений в американские госбумаги до $73 млн

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн, следует из опубликованных документов Минфина США.

Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений РФ в госбумаги США составил $31 млн. В июле этот показатель составил $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные — $12 млн.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.