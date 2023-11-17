Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ

Иностранцы подали более 20 заявок на получение «золотых виз» в РФ, заявили «Известиям» в Минэке. Программа запущена в 2023-м, и еще ни один документ не выдан. Инвесторы из США, Китая, Германии, Алжира готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей. Правда, пока это недотягивает даже до официальных прогнозов — 12 млрд в этом году. Эксперты пояснили: иностранцев у нас могут интересовать агропромышленность, логистика и машиностроение. Пока цифры выглядят небольшими по сравнению со странами, где специализируются на таком формате привлечения инвесторов, — карибскими государствами, Португалией, Грецией. Но по опыту такие программы начинают стремительно развиваться спустя несколько лет после запуска.

Кто может получить ВНЖ в упрощенном порядке

Механизм предоставления вида на жительство (ВНЖ) иностранным инвесторам в упрощенном порядке запущен в этом году. Всего поступило более 20 обращений на сумму инвестиций свыше 1,2 млрд рублей, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Он уточнил: это начальная сумма, так как в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, необходимый для получения ВНЖ. Требования к объему вложений зависят от основания, по которому подается заявление.

Согласно постановлению правительства, получить ВНЖ в упрощенном порядке можно при выполнении одного из условий:

— вложить в течение трех лет до подачи заявления минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты;

— зарегистрировать юрлицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн рублей ежегодно;

— вложить от 30 млн рублей в российское юрлицо (должно работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн);

— в течение года до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в РФ с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве — от 50 млн рублей, на Дальнем Востоке — от 20 млн рублей).

Ранее Минэк оценивал вероятные инвестиции по программе «золотых виз» в 12 млрд рублей в 2023-м, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно. То есть пока заявки поданы лишь на десятую часть от запланированной суммы в этом году.

Минэк уже рассмотрел большинство заявлений и направил положительные заключения в МВД, уточнил Дмитрий Вольвач. Процедура оформления занимает порядка четырех месяцев. Поэтому сведения об иностранных гражданах, все-таки оформивших ВНЖ за инвестиции, МВД предоставит лишь в начале следующего года, пояснил замминистра. «Известия» направили запрос в МВД.

Программа новая, еще идет процесс сбора документов, их проверка и согласования требуют времени, отметил генеральный директор юридической фирмы «ВИСТА Форин Бизнес Саппорт» Тимур Беслангуров. Его компания занимается подачей документов на основании инвестиций от граждан Германии. Ожидать, что быстро будут готовые виды на жительство преждевременно, уверен он.

Кто готов инвестировать в экономику РФ

По словам Дмитрия Вольвача, заявки поступают от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран.

Для иностранцев могут быть интересны проекты в сфере логистики, агро- и химической промышленности, нефтегазовой отрасли, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Российская легкая промышленность и машиностроение также существенно недоинвестированы, в условиях необходимости быстрого импортозамещения они могут показать высокие темпы роста, уверен эксперт.

В странах СНГ, в Германии и США много бывших соотечественников, которым близка российская деловая культура, добавила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Эти люди знают русский язык и готовы здесь вести бизнес, пояснила она.

Скорее всего, заинтересованы в инвестиционном ВНЖ те, кто и так собирался получать этот документ в России, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Для них это стало способом ускорить процесс, не собирать много справок, ждать визу, разрешение, сдавать тесты на знание русского языка, пояснил он.

В среднем на одну заявку приходится 60 млн рублей — цифра, близкая по значению к стоимости ВНЖ в европейских странах, отметил Денис Перепелица из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Как выдаются «золотые визы» в других странах

Даже нынешние количество заявок принесет стране не менее 1 млрд рублей инвестиций, отметил первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Это важно в том числе на фоне дефицита бюджета. Впрочем, если сравнивать с недостачей казны, которая за 10 месяцев 2023-го составила 1,2 трлн, это незначительная сумма.

— По мере накопления положительного опыта интерес к программе должен вырасти. Это подтверждают примеры других стран. Например, Португалия запустила аналогичную программу осенью 2012 года. За всё время страна привлекла около 13 тыс. инвесторов. Ежегодно она получает инвестиции на сотни миллионов евро. Но в первый год их было чуть более 1 млн, — сказал Борис Копейкин.

Потом программа «выстрелила», объем инвестиций на третий год более чем втрое превысил результаты второго, отметил эксперт. Греция запустила аналогичную программу в середине 2013-го, уже на следующий год страна привлекла сотни инвесторов, а через несколько лет счет пошел на тысячи, привел он еще один пример. Для России это шанс получить не только инвестиции, но и предпринимателей, а также высококвалифицированных сотрудников, которых много не бывает, подытожил Борис Копейкин.

Для подобных программ 20 заявок — это не очень серьезные цифры, отметил Валерий Емельянов из «БКС Мир инвестиций».

— В странах, которые специализируются на продаже ВНЖ и паспортов (например, некоторые карибские государства), счет идет на сотни в неделю. С другой стороны, это вполне ожидаемо, поскольку российский ВНЖ не дает каких-то существенных преимуществ для людей с большим капиталом, — считает он.

По мере восстановления экономики России и ухудшения условий в Европе инвесторы всё больше будут стремиться получить резидентство РФ для снижения налоговой нагрузки, уверен Денис Перепелица. Ранее наша страна денонсировала соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми европейскими государствами. Теперь получение российского ВНЖ — единственная возможность снизить бремя, подытожил эксперт.