Хайнань запустил единый портал о преференциальных мерах порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 17 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань запустила единый информационно-справочный портал, на котором представлены данные по всем ключевым преференциальным мерам Хайнаньского порта свободной торговли. Официальная церемония запуска состоялась 15 ноября, сообщил информационный портал «Наньхайван».

Как отмечается в материале, на портале также собраны ответы местных органов власти на часто задаваемые вопросы. Целью создания онлайн-платформы является удовлетворение запросов людей и представителей бизнеса со всего мира о преференциальных мерах порта свободной торговли, а также предоставление актуальной справочной информации инвесторам, предпринимателям и всем тем, кто заинтересован в инвестировании и открытии бизнеса в Хайнаньском порту свободной торговли.

Сейчас сайт доступен на китайском и английском языках. Поисковый сервис платформы разработан с использованием искусственного интеллекта, что делает поиск по сайту удобным и высокоэффективным, говорится в статье. Пользователи портала могут ознакомиться с преференциальными мерами порта свободной торговли, разъяснениями к ним на двух языках, посмотреть примеры и условия их использования и так далее.

Как передает портал, по каждой преференциальной мере Хайнаньского порта свободной торговли онлайн-платформа предоставляет специализированные консультационные услуги. В материале также отмечается, что если у пользователей останутся вопросы, то они смогут задать их в онлайн-формате или при помощи горячей линии.

В материале отмечается, что с момента публикации в 2020 году программы формирования на Хайнане порта свободной торговли в провинции было реализовано свыше 180 преференциальных мер, включая нулевые тарифы, пониженные налоговые ставки, упрощенную систему налогообложения и так далее. Подчеркивается, что за это время на острове была создана устойчивая система льготных политик с такими отличительными особенностями, как безопасность операций и передаваемых данных, а также свободные и выгодные условия для торговли, инвестиций, трансграничного потока капитала, мобильности людей, транспортировки грузов.

Как указали авторы статьи, Хайнань продолжит прикладывать усилия для создания юридически сильной и удобной международной деловой среды, открывая свои двери для бизнеса.

О порте свободной торговли

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове.

Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.