20:28 (мск), источник: ТАСС

Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев 2023 года составила 10,9% годовых

В ЦБ отметили, что у всех негосударственных пенсионных фондов доходность оказалась положительной.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых). Об этом говорится в сообщении Центрального Банка России.

«Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых), пенсионных резервов — 7,5% (10,1% годовых)», — говорится в сообщении.

Также в ЦБ отметили, что у всех НПФ доходность оказалась положительной. При этом 19 из 27 фондов, которые работают в системе обязательного пенсионного страхования, и 19 из 35 фондов в сфере негосударственного пенсионного обеспечения получили доход выше инфляции.

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