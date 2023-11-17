ЦБ внес изменения в базовый стандарт для инвестиционных советников

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России внес изменения в базовый стандарт для инвестиционных советников. Так, индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) будет считаться информация с указанием о соответствии фининструмента целям клиента, следует из сообщения на сайте ЦБ.

«Теперь ИИР будет считаться информация, если в ней есть указание, что финансовый инструмент соответствует целям клиента, его риск-аппетиту и желаемой доходности. Либо информация содержит прямое указание, что это ИИР. Чтобы инвестор понимал, когда он получает рекомендацию, а когда нет, советнику рекомендуется маркировать предоставляемую информацию, указывая ее тип: аналитическая, рекламная или маркетинговая», — пояснил регулятор.

Сейчас в некоторых случаях инвесторы получают рекомендации, за которые советник не несет ответственности, потому что он использует дисклеймер «не является инвестиционной рекомендацией».

Стандарт определяет и требования к дисклеймеру. Он должен быть написан удобочитаемым шрифтом, добавили там. Новый стандарт вступит в силу 18 мая 2024 года.