Выкупили утреннюю просадку

Рынок накануне

Индекс МосБиржи в среду вырос на символические 0,08%, до 3215,11 п. Индекс РТС повысился на 1,55%, до 1134,24 п.

В лидерах роста оказались акции «Мечела» (MTLR329,09 ₽, +4,37%), несмотря на новости о сокращении российского экспорта угля морским путем в октябре до 11,5 млн тонн, на 42% по сравнению с октябрем 2022 года и о том, что Китай сокращает закупки угля из-за высоких запасов в портах (Kpler).

Акции «Роснефти» (ROSN 585 ₽, −1,07%) оказались в аутсайдерах. Хотя совет директоров компании рекомендовал дивиденды в 30,77 ₽ на акцию, котировки акций все равно снизились.

Рубль укрепился к основным валютам: к доллару США — до 89,4575 ₽, к евро — до 97,2325 ₽.

По данным Банка России, в октябре 2023 года потребительские цены выросли на 0,83% (в сентябре — на 0,87%). Годовая инфляция продолжает повышаться, достигнув 6,69% в октябре по сравнению с 6% в сентябре.

Основные новости и события

Акционеры «Транснефти» (TRNFP 146700 ₽, +1,98%) одобрили сплит акций 1:100. Суд перенес на 31 января заседание по новому иску компании к «Роснефти» (ROSN 585 ₽, −1,07%) почти на 5 млрд руб.

Принадлежащий ДВМП (FESH 93,45 ₽, +0,46%) морской торговый порт за 10 месяцев 2023 года увеличил оборот контейнеров на 15%, всего было обработано 718 тыс. TEU. К концу года этот показатель должен составить 840 тыс. TEU. Выручка ДВМП за девять месяцев 2023 года, как ожидается, превысит 134 млрд руб.

«Северсталь» (CHMF 1360 ₽, +0,24%) в два раза увеличила объемы производства продукции по партнерской схеме.

«Магнит» (MGNT 5935 ₽, −0,08%) закрыл книгу заявок в рамках второго раунда обратного выкупа акций у нерезидентов, поданы заявки на 7,8% при лимите 7,9% от выпущенных акций.

Инвестиционная программа «Россетей» (FEES 0,1229 ₽, +1,1%) в 2023 году, как ожидается, составит 540 млрд руб.

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря этого года будет снижена на $1,5, до $24,7 за тонну. Средняя цена на нефть Urals период с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила $79,23/барр.

iВуш (WUSH 225,15 ₽, +0,94%) запускает программу долгосрочной мотивации сотрудников. Для этого компания выкупит с рынка всего 4,5 млн. собственных акций или около 4% уставного капитала. До 31 мая 2025 будет приобретено до 1,5 млн. акций.

Ожидания и торговые идеи

В четверг утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite практически не изменился по сравнению с завершением торгов в среду. Сегодня МТС (MTSS 277,05 ₽, +1,48%) и Ozon (OZON2707,5 ₽, +2,48%) публикуют результаты по МСФО за III квартал 2023 года.