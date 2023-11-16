В России цены на греческое оливковое масло могут вырасти вдвое

В России, в частности в Москве, сейчас цены на оливковое масло ниже греческих, где в супермаркетах цена держится на уровне 13−15 евро за литр. Это прежние поставки, цены на новые партии выше, сказала Калинина.

«Сейчас у нас стоит машина на растаможивании в Санкт-Петербурге, взяли буквально одну палету масла и только для поддержания остатка. И цена невероятно высокая, и никто брать по новой цене не будет», — сообщила она.

С другой стороны, по её словам, «испанские поставщики держат цены на свое масло в соответствии с контрактами». «Насколько мне известно, государство компенсировало потери, чтобы испанцы могли выполнить свои обязательства по контрактам. Так что цена не изменится до истечения срока контракта, как бы это убыточно ни было для компании», — сказала Калинина.

По ее словам, будущие цены на греческое оливковое масло на российских прилавках будут зависеть от сбора урожая.

«Обычно сбор начинается в октябре и заканчивается в начале декабря. В этом году из-за погоды сбор урожая еще почти не начали, и поэтому сложно строить прогнозы. Лично мое мнение — скорее всего, закупочная цена сильно вверх не уйдет, будет на уровне 8−8,5 евро за литр», — сказала Калинина.

«В России стоит ждать очень серьезного подорожания. Вдвое будет сто процентов», — считает специалист.

Греция является одним из основных производителей оливкового масла в мире, при этом греческое масло считается одним из лучших. Объем производства оливкового масла в Греции составляет примерно 300 тысяч тонн. Для сравнения, Испания производит порядка 1,4 миллиона тонн оливкового масла, и именно Испания как основной производитель всегда задает цены на масло. В этом году цены растут из-за засухи в Испании и значительного сокращения его производства во всех средиземноморских странах, как и в Греции.