«Тинькофф Инвестиции» готовят в январе-мае 2024 года не менее семи IPO

«Тинькофф Инвестиции» готовят с января по май следующего года не менее семи первичных публичных размещений акций (IPO), рассказал в рамках проходившего в АЦ «Форум» обсуждения проекта Банка России «Основных направлений развития финансового рынка» руководитель управления по организации сделок на рынке капитала инвесткомпании Антон Мальков.

«IPO, действительно, востребовано. У нас с января по май планируется не менее семи сделок (по размещению акций. — FM). Это только те, кто сейчас в моменте готовится. В основном это российские технологические компании», — заявил топ-менеджер.

Впрочем, по его словам, на рынке IPO существует ряд проблем. «К сожалению, мы видим завышенные оценки по ряду эмитентов… Не всегда на рынке предоставляется качественный продукт по правильной цене», — отметил он. Кроме того, Антон Мальков отметил, что эмитенты стали «в целом менее продвинутыми». «Это вызывает ряд вопросов, включая требования к организаторам, которые должны эту непродвинутость каким-то образом компенсировать. И с другой стороны создает дополнительную нагрузку на банкиров, юристов, и, естественно, на регулятора и организатора торгов», — добавил он.

По словам директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логинова и Антона Малькова, на последних прошедших IPO появились институциональные инвесторы, но их число ограничено двумя десятками. Руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф Инвестиции» особенно выделил в этом смысле IPO IT-группы «Астра», прошедшее в октябре.

Помимо IPO «Астры», в этом году размещение в апреле провел Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (дочерняя компания ИСКЧ, которая в июле сменил свое наименование на «Артген биотех»). В июле состоялось IPO «Смарттехгрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney), а в начале ноября состоялось размещение «Хендерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды, работающая под брендом Henderson).