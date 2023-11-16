С весны 2022 года покупки акций физлицами на 280 млрд руб. превысили продажи

«Что касается притоков средств институциональных инвесторов на рынок акций в России, то он пока скромнее за тот же период. Мы нетто-приток увидели порядка 80 млрд руб.», — сказала Логинова на вебинаре «Обсуждение Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 и на период 2025—2026 годов» (цитата по «Прайму»).

Директор добавила, что приток средств институциональных инвесторов во многом происходит за счет разовых сделок. Хотя на двух последних IPO была замечена активность и таких инвесторов в том числе, отметила Логинова.

По словам директора, сейчас IPO на Мосбирже небольшие, речь идет о привлечении нескольких миллиардов рублей. Однако, по ее мнению, интерес к акциям со стороны физлиц дает основания рассчитывать на привлечение капитала бизнесам среднего и малого размера.