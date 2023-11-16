Росимущество одобрило сплит акций «Транснефти»

Привилегированные акции «Транснефти» в 18:15 мск стоили 147 000 ₽ — на 2,05% больше, чем на момент закрытия основной торговой сессии 14 ноября. Индекс Мосбиржи составлял 3220,7 пункта (+0,26%), нефтегазовый индекс — 9034,57 п. (+0,15%). С начала года котировки компании увеличились на 67,9%, бенчмарки — на 49,52% и 59,68% соответственно.

Всего у компании около 5,7 млн обыкновенных и 1,6 млн привилегированных акций. В результате сплита их количество увеличится до 569,4 млн и 155,4 млн бумаг соответственно. Стоимость «префов» после дробления может измениться до 1470 ₽. «Обычек» нет в обращении на фондовом рынке.

Основным акционером компании является Росимущество, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Ведомство владеет 78,55% акций.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев месяц назад заявил, что государство поддержало идею дробления акций корпорации. Совет директоров рекомендовал акционерам компании одобрить сплит 18 сентября.

Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских ранее предположил, что дробление акций положительно повлияет на котировки бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.

Из отчета «Транснефти» по РСБУ следует, что с января по сентябрь чистая прибыль выросла в годовом выражении в 4,2 раза до 190,55 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,2% до 884 млрд руб., себестоимость — на 9,5% до 777,8 млрд руб. При этом коммерческие расходы снизились в три раза и составили 5,8 млрд руб.