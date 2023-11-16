18:45 (мск), источник: Газета.Ру

Нефть Brent упала ниже $78 за баррель

Cтоимость январского фьючерса на баррель нефти марки Brent упала ниже $78 впервые с 11 июля.

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Источник: AP 2023

Об этом свидетельствуют данные торгов ICE.

По состоянию на 18:13 мск стоимость контракта падала до отметки $77,98. К 18:20 мск котировки нефти откатились к отметке $78,2. В это же время баррель WTI на бирже Nymex обвалился до $73,81.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли более чем на 3,6 млн баррелей, превысив ожидания аналитиков. Добыча остается на рекордном уровне в 13,2 млн баррелей в сутки. Это навело на мысли об избытке нефти на рынке.

В то же время трейдеры опасаются спада спроса. В Штатах замедляется рост потребления топлива. В Китае, где проблемы на рынке недвижимости, ослабляется спрос на нефтепродукты, отмечает Reuters.

Международное энергетическое агентство также снизило прогноз темпов роста мирового спроса в этом квартале. Все это давит на цены черного золота. Эксперты считают, что нестабильность на рынке может сохраняться.

До этого стоимость барреля нефти падала ниже отметки $79.

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