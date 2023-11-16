Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах

Ставки по ипотеке нужно дифференцировать в зависимости от региона, где выдается такой кредит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что при одинаковых ставках по ипотеке и одинаковым льготным программам «зарплата в Москве отличается в разы от зарплаты в Костроме», и спросил Набиуллину, как она относится к тому, «чтобы процент по ипотечным кредитам был дифференцированным» в зависимости от средней зарплаты в том или ином регионе.

«Это действительно очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки, мы не против льготных программы, [хотя] иногда так интерпретируют, мы за то, чтобы льготные программы были адресными. То, что у нас есть массовая программа (речь об ипотеке для новостроек под 8%. — РБК), привело к региональным перекосам — у нас значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, и здесь же покупается инвестиционное жилье — люди из других регионов стараются купить жилье. И, конечно, нужно дифференцировать», — ответила глава ЦБ.

«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев, вы сказали заработная плата. Мне кажется, можно еще посмотреть уровень проникновения ипотеки — есть [регионы], где совсем мало выдают ипотеки, есть, где она развита. И жилищное строительство — многим строительным компаниям очень невыгодно строить как раз в небольших городах, это низкая прибыльность», — подчеркнула Набиуллина. Еще один вариант поддержки рынка — одновременная выдача субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильем, добавила она.

По данным Банка России, на 1 октября средневзвешнная ставка по ипотеке в России составляла 7,92% годовых. Показатель учитывает не только рыночные, но и льготные программы, ставки по которым субсидируются из бюджета. Самые высокие средние ставки по ипотеке, согласно статистике ЦБ за январь—сентябрь 2023 года, зафиксированы на Северном Кавказе (Чеченская республика — 11,16%, Ингушетия — 9,79%, Карачаево-Черкесская Республика — 9,7%), а помимо этого — в Кемеровской области (9,07%), Омской области (8,93%), Ямало-Ненецком Автономном округе (8,89%) и в Республике Алтай (8,87%). Самый низкий средний показатель — в Якутии (6,11%) и Амурской области (6,38%).

Самые массовые льготные программы — льготная ипотека и семейная — действуют во всех регионах России, предельные ставки по ним едины для всех субъектов и составляют 8% и 6% соответственно. В России также запущена программа Дальневосточной ипотеки по ставке до 2% годовых для 11 регионов дальневосточного федерального округа. Она не предусматривает дифференциацию ставок в зависимости от субъекта, включенного в программу.

По данным «Дом.РФ», по количеству заявок на льготную и семейную ипотеку сейчас лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Самый низкий спрос на такие кредиты на Чукотке, в Ингушетии и Ненецком Автономном округе. После трансформации льготных программ в 2020 году ЦБ обращал внимание на рост цен на новостройки в регионах-лидерах по заявкам на ипотеку с господдержкой, а также указывал на укоряющий разрыв цен на новостройки и вторичное жилье (весной 2023 год он достиг 40%).

Вопрос о дифференцировании ставок по ипотечным кредитам в зависимости от региона поднимался в Совете Федерации еще в 2021 году. Набиуллина в целом поддержала идею, но предложила прежде проработать ее, в частности ввести параметры, от которых будет рассчитываться ставка. Такие критерии, как средний уровень дохода или зарплат в регионе, а также уровень проникновения ипотеки, тогда не обсуждались.